У США розповіли про завершення війни в Україні до кінця року [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Адміністрація президента США Джо Байдена не розраховує, що війна в Україні завершиться до кінця року. Або до кінця зими.
Про це повідомляє в Twitter репортер USA Today Джо Гаррісон, який цитує офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.
"Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни", - зазначив він.
Як заявив Кірбі, американська сторона хотіла б, щоб війна закінчилася, якщо не сьогодні, то до кінця року. Але з урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно.
"Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього - невеликій площі порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдні, а українці продовжують наступати. Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому", - наголосив він.
На його думку, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.
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