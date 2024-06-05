Обстріл підприємства у Полтавській області: у ДСНС показали фото наслідків [ Редагувати ]
4 червня окупанти дронами атакували промислове підприємство у Полтавській області. Почалась масштабна пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок влучання ворожих беспілотників на Полтавщині вчора, виникла пожежа на території промислового об’єкту.
Як зазначили рятувальники, площа загорання становила близько 800 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу.
"Травмовано одну людину", - констатували у ДСНС.
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