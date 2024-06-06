Знищення російського буксиру "Сатурн" у Криму: що відомо про корабель [ Редагувати ]
У ніч на 6 червня українські розвідники знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн" у Криму.
Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".
Операція була проведена в акваторії озера Панське біля берегів тимчасово окупованого Криму. Розвідники зазначають, що атака була здійснена після успішного прориву оборонних загороджень росіян у Чорному морі.
На опублікованих кадрах помітно, що російський корабель був знищений за допомогою морських дронів.
За часів Радянського союзу ці буксири використовували як рейдові буксири для різних служб цивільних портів та у службах забезпечення військово-морських баз.
Пізніше буксир модернізували, їх також постачали на Кубу, в Ірак та Німеччину. "Сатурн" був основним типом портових буксирів-кантувальників в СРСР, а потім і в росії. Головне завдання цих кораблів - виведення, перестановка, швартування великотоннажних морських суден. Також вони можуть гасити пожежі на кораблях.
Основні характеристики:
- водотоннажність - 306 тонн;
- вантажність - 46,1 тонни;
- довжина - 29,3 метра;
- ширина - 8,3 метра;
- осадка - 3,09 метра;
- швидкість повного ходу - 11,4 вузла.
Це перший випадок знищення українськими захисниками рейдового буксира проекту 498 "Сатурн".
по темі
Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях
У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак розповіла про критерії призначення житлово-комунальних субсидій.
Щодо обстрілів чутно було вибухи й в самому Херсоні, і в прибережних населених пунктах
У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про те, з яких напрямків тисне ворог найбільше
Реформа системи освіти в Україні триває. З огляду на це народні депутати розглянули й схвалили 299 голосами проект закону №8030 про дошкільну освіту