У ніч на 6 червня українські розвідники знищили російський буксир проєкту 498 "Сатурн" у Криму.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

Операція була проведена в акваторії озера Панське біля берегів тимчасово окупованого Криму. Розвідники зазначають, що атака була здійснена після успішного прориву оборонних загороджень росіян у Чорному морі.

На опублікованих кадрах помітно, що російський корабель був знищений за допомогою морських дронів.

Буксири проекту 498 "Сатурн" - це серія портових рейдових буксирів з двома гвинтами. Вони були створені ще в 1960-х роках, входили до складу радянського флоту, але мали назву "Протей". Також ці буксири відомі під назвою "б/к 1200" та "бичок".

За часів Радянського союзу ці буксири використовували як рейдові буксири для різних служб цивільних портів та у службах забезпечення військово-морських баз.

Пізніше буксир модернізували, їх також постачали на Кубу, в Ірак та Німеччину. "Сатурн" був основним типом портових буксирів-кантувальників в СРСР, а потім і в росії. Головне завдання цих кораблів - виведення, перестановка, швартування великотоннажних морських суден. Також вони можуть гасити пожежі на кораблях.

Основні характеристики:

водотоннажність - 306 тонн;

вантажність - 46,1 тонни;

довжина - 29,3 метра;

ширина - 8,3 метра;

осадка - 3,09 метра;

швидкість повного ходу - 11,4 вузла.

Це перший випадок знищення українськими захисниками рейдового буксира проекту 498 "Сатурн".