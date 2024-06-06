У Харківській області чоловік закидав гранатами дачний кооператив, його затримали [ Редагувати ]
У селі Мала Данилівка Харківської області правоохоронці затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив.
Про це повідомляє у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, сьогодні вранці до поліції зателефонувала місцева жителька, яка почула щонайменше три вибухи.
"Виявилося, що це не ворожий обстріл. Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири гранати. На місце миттєво виїхав КОРД - ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група", - розповів Болвінов.
Він додав, що на місці виявили чотири воронки. Також пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо також цілі.
З затриманим працюють слідчі, з'ясовують причину його неадекватної поведінки та походження зброї. Вдома у чоловіка проводяться невідкладні обшуки.
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