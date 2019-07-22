Мы обращаемся в Центральную избирательную комиссию и правоохранительные органы с требованием не дать фальсифицировать и полностью искривить волеизъявление граждан на участках в Донецкой области.

"В Донецкой области, к сожалению, продолжаются манипуляции с результатами выборов. Ситуация на сегодняшний день крайне не здоровая на 46 округе, где к сожалению, окружная комиссия заблокировала прием результатов участковых комиссий. Наш кандидат Федор Христенко полностью выиграл в 46 округе. Мы имеем на руках все протоколы участковых комиссий. Окружная комиссия целенаправленно затягивает время в подсчете голосов. Мы требуем прекратить блокировать комиссию, прекратить затягивать процесс и нормально принять имеющиеся результаты по 46 округу", - сказала Наталия Королевская.

По ее словам, крайне странная ситуация сложилась и на 52 округе.

"Этот округ славен тем, что самые большие фальсификация, во время президентской кампании, проходили именно здесь. И, к сожалению, это все прошло безнаказанно. Фиксировалась масса нарушений, но апофеозом стал вчерашний день. Зарегистрировано уже 3 уголовных дела, подано сотни обращений о нарушениях", - подчеркну3ла народный депутат.

Наталия Королевская также рассказал, что представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и представители нашего мажоритарного кандидата обратились с нарушениями в окружную избирательную комиссию.

"Мы готовим обращение в Центральную избирательную комиссию, потому что те многочисленные факты нарушений, а их более 500: вбросы, минирования, карусели, затягивание с процедурой подсчета голосов и прочее. Все это зафиксировано и подано в окружную комиссию. Мы настаиваем на пересчете голосов для установления реального волеизъявления граждан", - резюмировала оппозиционный политик.