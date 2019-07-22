Spiegel: партия, которую удалось создать Медведчуку, будет ведущей оппозиционной силой в Раде [ Редактировать ]
Виктор Медведчук может стать лидером самой сильной оппозиционной партии в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов в Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Издание напоминает, что Виктор Медведчук 18 июля посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. "Смысл ясен: если через пять лет после начала войны на Донбассе можно улучшить плохие отношения с Россией и принести мир, то это будет не новый президент Владимир Зеленский, а он, Виктор Медведчук", - говорится в статье.
Отмечается, что партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" накануне парламентских выборов имела 10–14% поддержки и находится на втором месте среди партий. "Этого достаточно, чтобы партия Медведчука стала самой сильной оппозиционной партией в парламенте, даже если разрыв с ведущей "Слугой народа" президента Владимира Зеленского будет велик", - указывает Der Spiegel.
Журнал пишет, что официально Медведчук лишь на третьем месте в партийном списке, а главным кандидатом является Юрий Бойко, однако без Медведчука, который более 20 лет занимается украинской политикой, партия не получила бы такой поддержки.
"Ему удалось сформировать политическую силу, которая сейчас проходит в парламент. У Медведчука есть решающее конкурентное преимущество: у него есть доступ к Путину. Российский лидер - крестный отец младшей дочери Медведчука. По этой причине бывший украинский лидер Петр Порошенко изначально использовал эту связь для обмена заключенными", - указывает Der Spiegel.
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