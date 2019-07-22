Украсть победу у кандидатов-мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы - За жизнь" не удастся [ Редактировать ]
Заявление партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о продолжающихся попытках сорвать работу окружных избирательных комиссий в Донецкой области и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления.
Несмотря на притворные заявления Бориса Колесникова о признании поражения в 49 избирательном округе (г. Дружковка), блокирование работы окружной избирательной комиссии продолжается (ОИК). Специально, под различными предлогами, члены комиссии затягивают установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 участковых избирательных комиссий, и их количество растет.
При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс подсчета голосов. Цель остается прежней - не допустить установления результатов выборов, на которых уверенно с перевесом в более чем в 3000 голосов побеждает представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко.
По этой же схеме действуют нарушители закона в 59 избирательном округе (г. Марьинка), где члены окружкома также саботируют процесс подсчета голосов с явной целью сорвать установление итогов голосования. Тем самым предпринимаются попытки сфальсифицировать выборы и не допустить победы кандидата от нашей партии Владимира Мороза, который уверенно обходит конкурентов с перевесом в 5 500 голосов.
Мы требуем от руководства "Оппозиционного блока" прекратить грязные политические игры. Не заставляйте своих представителей в окружкомах совершать уголовно наказуемые деяния. Разблокируйте процесс подсчета голосов и прекратите мстить избирателям за свой проигрыш. Люди вам этого не забудут.
Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии, представителям правоохранительных органов с требованием разблокировать подсчет голосов и прекратить нарушение избирательного законодательства. Мы обращаемся к международным наблюдателям с призывом прислать своих представителей в 49 и 59 избирательные округа, чтобы зафиксировать нарушения.
Ситуация в избирательных округах Донецкой области - это уже не политическая борьба. Это посягательство на конституционное право людей свободно избирать своих представителей. Это атак на украинскую демократию.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" полна решимости отстоять право людей на свободный и независимый выбор. Мы не допустим посягательств на выбор граждан и не дадим украсть победу у наших кандидатов. Все виновные в срыве выборов понесут заслуженное наказание.
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