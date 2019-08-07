Подводя итоги парламентских выборов на собрании партактива "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Полтавской области, депутат Полтавского облсовета Олег Сазонов отметил, что они были довольно грязными, поскольку не была введена система с открытым партийным спискам.

"Думаю, ни для кого не стало новостью, что мажоритарка - это скупка голосов. Из-за нищеты люди вынуждены продавать свои голоса, чтобы хоть как-то выжить", - сказал он.

"Нужно отказаться от мажоритарной составляющей, ввести открытые партийные списки и тот Избирательный кодекс, который был проголосован. Это единственный путь, чтобы искоренить политическую коррупцию", - подчеркнул Олег Сазонов.