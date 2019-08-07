Олег Сазонов: чтобы выборы проходили честно, нужно перейти к системе с открытыми партийными списками [ Редактировать ]
Подводя итоги парламентских выборов на собрании партактива "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Полтавской области, депутат Полтавского облсовета Олег Сазонов отметил, что они были довольно грязными, поскольку не была введена система с открытым партийным спискам.
"Думаю, ни для кого не стало новостью, что мажоритарка - это скупка голосов. Из-за нищеты люди вынуждены продавать свои голоса, чтобы хоть как-то выжить", - сказал он.
"Нужно отказаться от мажоритарной составляющей, ввести открытые партийные списки и тот Избирательный кодекс, который был проголосован. Это единственный путь, чтобы искоренить политическую коррупцию", - подчеркнул Олег Сазонов.
по теме
Зеленский использует СБУ для уничтожения реальной оппозиции
Зеленский и его партийные выдвиженцы получили большой кредит доверия на президентских и парламентских выборах
Юрий Бойко: снижение коммунальных тарифов - один из ключевых шагов для преодоления бедности
Снижение коммунальных тарифов - один из ключевых шагов для преодоления бедности
Наталия Королевская: возвращение мира должно стать главной идеей, которая объединит всех политиков Украины
Возвращение мира должно стать главной идеей, которая объединит всех политиков Украины
Олег Погодин: благодарю жителей 52 округа за поддержку - наши победы еще впереди
Олег Погодин поблагодарил жителей 52 округа за поддержку
Нужно собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта - депутат
Нужно собрать информацию о детях, пропавших без вести в зоне конфликта