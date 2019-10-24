От проверки напряжения в розетке, до измерения скважности электрических импульсов высокой частоты и проверки степени заряда элементов питания - все это обеспечат многофункциональные мультиметры, решающие широкий спектр задач при контроле от 3-х до десятка и более величин в радиотехнике, быту и при профессиональном применении.

Классическая компоновка, в независимости от торговой марки и функционала предполагает наличие поворотного колеса, фактически являющегося многопозиционным переключателем, с фиксацией в заданном положении, выполняющим 2 операции выбора:

диапазона измерения. В некоторых моделях, так называемых "автоматах”, эти позиции могут может отсутствовать и в этом случае определение верхней границы производится автоматически, что значительно упрощает работу;

тестируемой величины. Например, емкости конденсатора, частоты, сопротивления постоянных или переменных резисторов и др.

Судя по приставке этого измерительного прибора - "мульти”, в одном корпусе интегрировано сразу несколько устройств, например вольтметр + амперметр + омметр, благодаря чему цифровые мультиметры https://electronoff.ua/multimetry-tsifrovye стоят в несколько раз меньше, чем указанные инструменты при приобретении по отдельности.

Подключение к контрольным точкам на печатной плате, выводам радиодеталей, производится при помощи пары измерительных щупов, а к поверхности нагретого объекта - термопарой для контактного измерения температуры, если инструмент имеет эту опцию.

С одной стороны щупы вставляются в разъемы, причем как правило для измерения тока предусмотрен отдельных вход, а с другой - снабжены острыми наконечниками.

Дешевые модификации тестеров, если перепутать режим, что часто встречается к примеру, когда при измерении сопротивлений, пытаются проверить наличие 220В в розетке, мгновенно "сгорают”, и не подлежат ремонту.

Более дорогие, от хорошо известных на рынке брендов, имеют несколько степеней защиты, самым простым из них является плавкий заменяемый предохранитель.

Ключевой визуальный элемент отображения - дисплей, показывает не только не только текущую величину, но и в зависимости от разновидности, целый набор значков - индикаторов, информирующих, предупреждающих.

В продвинутых аппаратах, которые можно увидеть преимущественно в сервисных центрах, по ремонту радиоэлектронной техники, присутствует выход USB или RS232 для коммуникации с компьютерной техникой и могут быть реализованы некоторые функции осциллографов, соответственно подобные измерители находятся в высшем ценовом диапазоне.