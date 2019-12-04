Сначала власть отказались снижать тарифы, а теперь еще и ухудшает условия получения субсидий.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах парламента 4 декабря, комментируя принятый накануне законопроект №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержала данную законодательную инициативу. "Это действительно большая проблема, мы не голосовали за данный законопроект и предупреждали правительство, что 47 млрд гривен, которые заложили в бюджет на субсидии, для людей не хватит. Теперь просто начнут отбирать у людей субсидии, создавать условия и бюрократические зацепки, чтобы не давать их. Это было раньше и, к сожалению, продолжается сегодня. Этот законопроект в дополнение к Постановлению Кабмина, которое было принято еще при предыдущем правительстве, позволяет уменьшить людям субсидию, ухудшить условия их жизни. Поэтому мы были против", - сказал Юрий Бойко.

"Самое главное - надо вообще прекратить издевательство над людьми с этими субсидиями. Нужно снизить тарифы, установить их на таком уровне, чтобы люди могли платить за коммунальные услуги. А потом уже тем, кто действительно не может платить, дать возможность получить помощь. Потому что сегодня в результате позиции предыдущей власти, которая продолжается и при нынешней, практически вся страна сидит на субсидиях. Такого не может быть, единственный выход - это уменьшение тарифов", - подчеркнул оппозиционный политик.

Юрий Бойко напомнил, что монобольшинство не поддержало законопроект "Оппозиционной платформы - За жизнь" №1122 о снижении цены на газ. "Это была такая лакмусовая бумажка, что они не собираются выполнять свои предвыборные обещания об улучшении жизни людей", - отметил Сопредседатель фракции.