В среду, 26 февраля, стало известно, что исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Об этом говорится в заявлении Ковальчука в Facebook.

По го словам, уже 26 февраля он сложит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Ковальчук также отметил, что это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроля над оператором системы хотят все.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.