На Северодонецком объединении "Азот", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, запущено производство промышленных газов - аргона, азота и кислорода медицинского качества.



"Восстановление на предприятии полного цикла производства аммиака, карбамида и аммиачной селитры позволило наладить производство аргона, кислорода медицинского качества и азота. Это побочные продукты, которые легко производить, если налажено производство азотных удобрений. По своей сути производство и продажа промышленных газов - не такой маржинальный бизнес, как, к примеру, производство азотных удобрений. Но если у предприятия появляется возможность зарабатывать на побочном продукте производства, мы будем это делать. Предприятие диверсифицирует свои источники доходов и делает бизнес более устойчивым. Мы увеличиваем количество наших клиентов, а также количество рынков, на которых мы присутствуем», – отметил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО "Северодонецкое объеденение Азот".



Предприятие получает аргон высшего сорта (концентрация 99,99 %) на установке "Аргон", работающей в цеха производства аммиака 1-А. Мощность установки - 300 тонн аргона в месяц.



Аргон (Ar) - газ, который образуется при разделении воздуха на кислород и азот (одна из фаз производства удобрений). При температуре -185,9 оС переходит в жидкое состояние. Потребителями аргона в основном являются промышленные предприятия. Аргон активно используется в металлургии и металлообработке для улучшения свойств металлов. Например, продувая аргон через жидкую сталь, металлурги добиваются удаления газовых включений из готовой продукции. Аргонная среда используется при горячей обработке титана, тантала, ниобия, бериллия, циркония, гафния, вольфрама, урана, тория, а также щелочных металлов. В среде аргона ведут процессы, при которых нужно исключить контакт расплавленного металла с кислородом, азотом, углекислотой и влагой воздуха. В атмосфере аргона обрабатывают некоторые соединения хрома, титана, ванадия. В промышленности все шире применяется дуговая электросварка в среде аргона. В аргонной струе можно сваривать такие тонкие изделия и металлы, которые прежде считались трудносвариваемыми. Также аргон активно используется в радиоэлектронной промышленности при выращивании монокристаллов (полупроводников, сегнетоэлектриков).



Также, предприятие сможет выпускать 4500 тонн кислорода медицинского качества и 300 тонн азота в месяц. Пока азот и кислород производятся для внутреннего потребления (используются в технологических схемах и при производстве минеральных удобрений, в частности, карбамида).



Газообразный азот (N2) используется для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и для других целей.



Медицинский кислород (О2) используется при подготовке специальных обогащенных дыхательных газовых смесей, которые применяются в медицине для лечения различных болезней, связанных с нарушением работы органов дыхания, различных патологий желудочно-кишечного тракта. Также, медицинский кислород используется при наркозе. Основными потребителями медицинского кислорода являются больницы, поликлиники, санатории, профилактории, другие медицинские учреждения. Медицинский кислород, как правило, хранится в металлических газовых баллонах высокого давления (для сжатых или сжиженных газов) различной емкости под давлением до 15 Мпа. Для индивидуального применения используются так называемые "кислородные подушки" (специальные прорезиненные емкости), которые наполняются медицинским кислородом из баллонов.



В 2013 году ЧАО "Северодонецкое объеденение Азот" получило лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода. Предприятие инвестировало более 200 тыс. грн. в запуск производства этого продукта.



Напомним, с 5 марта 2020 года на Северодонецком "Азоте" восстановлен полный цикл производства удобрений. Перерабатывая природный газ, предприятие производит аммиак, а из аммиака – минеральные удобрения: карбамид, аммиачную селитру, карбамидо-аммиачную смесь.