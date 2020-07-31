Заявление партии

Нахлебники, которых власть по требованию внешних кредиторов посадила на шею украинских граждан, обиделись на низкие доходы. Менеджмент и члены наблюдательных советов государственных кампаний в письме президенту выразили свое недовольство 47 тысячами гривен зарплат. Они вновь хотят сдирать миллионы с почти разоренных ими же государственных предприятий.

Сегодня в Украине минимальная зарплата чуть больше 4 700 гривен или в 10 раз меньше доходов этих "специалистов". Минимальная пенсия едва превышает 1 700 гривен. Миллионы украинских тружеников вынуждены в тяжелейших условиях зарабатывать за границей на кусок хлеба. У ответственной украинской власти ответ на циничные требования жадных мародеров может быть только один – разогнать всех, кто паразитирует на Государственном бюджете и государственных предприятиях.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского вывести страну из-под внешнего управления и провести полную кадровую ревизию власти. Выгнать с государственных предприятий всех внешних надсмотрщиков и местных грантоедов, отменить антиконституционную люстрацию и вернуть во власть эффективных управленцев. Превращать бедную страну в кормушку для авантюристов и коррупционеров, которых потом ловят и судят по всему миру - это предательство украинских граждан!

В Украине есть квалифицированные специалисты, которые выведут из кризиса государственные предприятия. Управленцы, которые будут развивать экономику, создавать рабочие места, а не выполнять указания внешних кредиторов. Украине нужна справедливая социальная политика, грамотная антикризисная программа и ответственная власть, работающая в интересах страны и украинских граждан!