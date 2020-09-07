Компания "Прогресстех-Украина" запустит осенью текущего года программу инженерного развития "Проектирование и анализ элементов авиационных конструкций". Как ожидается, новая образовательная инженерная программа стартует в ноябре 2020 года. Обучение будет бесплатным, а участие в программе - доступным для слушателей во всех регионах страны, сообщается на сайте компании.

Как уточняют на предприятии, учитывая ограничения из-за распространения в Украине коронавирусной болезни, подготовка будущих инженеров будет осуществляться преимущественно в дистанционном формате. Его дополнят классические инженерные курсы Прогресстех-Украина в Харькове и Днепре, если эпидемическая ситуация не помешает проведению аудиторных занятий в этих городах. В таком случае компания сформирует три академические группы: межрегиональную группу дистанционного обучения и две локальные – харьковскую и днепровскую – для традиционной оффлайн подготовки инженеров на базе местных образовательных центров Прогресстех-Украина.

Все группы будут комплектоваться на конкурсной основе. Возможность овладеть основами профессиональной авиационной инженерии будут иметь студенты и выпускники технических и естественных специальностей университетов и колледжей, которые успешно сдадут вступительные экзамены по физике, математике и технической механике.

Подготовка по новой программе продлится 8 месяцев. Как дистанционные, так и классические занятия будут вестись в будние дни в вечернее время и в выходные дни. В процессе обучения произойдет разделение общего потока слушателей на две специализации - анализ прочности и конструирование.

Прогресстех-Украина успешно тестировала пилотную версию дистанционной образовательной платформы еще весной 2020 года – сразу после введения карантинных мер из-за пандемии COVID-19. Тогда, в марте-мае, компания вынужденно приостановила аудиторные занятия своих традиционных инженерных курсов в Харькове и Днепре, и оперативно воплотила отдаленную форму подготовки слушателей. По итогам занятий Прогресстех-Украина сертифицировала 65 выпускников курсов, а 44-м из них – предложила работу в должности инженера.

Технологический ландшафт платформы онлайн обучения основывается на коммуникационных решениях Webex, наборе вебресурсов Google, прежде всего Google Classroom, а также на функционале сервиса FreeConferenceCall. Сочетание этих инструментов, как показал тестовый этап запуска платформы, позволяет обеспечить весь комплекс интерактивных коммуникаций, в которых нуждается образовательный процесс.

Сейчас команда учебного подразделения Прогресстех-Украина готовится к старту новой программы – работает над пополнением цифрового архива собственных онлайн занятий, увеличением состава преподавателей, расширением академического плана и его адаптацией к сочетанию двух форматов инженерной подготовки.

В компании напомнили, что, кроме нового образовательного проекта, Прогресстех-Украина, начиная с 2014 года, реализует комплекс целевых инженерных программ. Среди них – совместные дуальные учебные программы Прогресстех-Украина и КПИ им. Игоря Сикорского:

- киевские циклические вечерние курсы по подготовке студентов и выпускников украинских вузов к профессиональной инженерной работе;

- дуальная магистерская программа, которая одной из первых в Украине получила сертификат европейской аккредитации инженерного образования.

Регламент обеих программ приведен в соответствие с требованиями противоэпидемических мероприятий, утвержденных Министерством здравоохранения для украинских вузов.

Запуск образовательного направления деятельности Прогресстех-Украина инициировал Владимир Кульчицкий, основатель международного холдинга Progresstechgroup, консолидирующего ряд крупных инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке. Цель учебных проектов компании – повышение уровня инженерного образования, подготовка молодых специалистов к профессиональной инженерной работе в Украине, сохранение и развитие национального интеллектуального кадрового потенциала.

Прогресстех-Украина имеет в штате около 950 инженеров и является крупнейшей инжиниринговой компанией в составе Progresstechgroup. Ее основной партнер и заказчик – корпорация Boeing. Основатель Прогресстех-Украина - компания PT-Americas с центральным офисом в Хьюстоне (штат Техас, США).