Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по заявлению инвестора "ЗТМК" – кипрской компании Tolexis Trading Limited (решение № 991/7049/20), владеющей 49% ЗТМК. Инвестор обвиняет новоназначенное руководство ООО "ЗТМК" в том, что оно в сговоре с должностными лицами ФГИУ готовится к растрате инвестиций, внесённых на реконструкцию предприятия. 3 сентября 2020 года суд обязал НАБУ внести информацию об уголовном правонарушении о покушении на расстрату в ЕРДР.

Речь идет о денежных средствах в сумме 159 млн. грн., внесенных в 2013 году компанией Tolexis Trading Limited на модернизацию завода в соответствии с договором о создании ООО "ЗТМК". Эти деньги вынужденно хранились на депозитных счетах ООО "ЗТМК", поскольку их использование блокировалось ФГИ – чиновники на протяжении нескольких лет не являлись на собрания учредителей и не утверждали новую инвестиционную программу развития и технической модернизации завода.

Действующее руководство ООО "ЗТМК" совместно с представителями ФГИУ 10 августа 2020 года на общем собрании участников ООО "ЗТМК" приняли решение использовать 159 млн грн на другие, не связанные с реконструкцией ООО "ЗТМК" цели.

В связи с этим, Tolexis Trading Limited потребовало открыть уголовное производство против нынешнего менеджмента ЗТМК, признать Tolexis Trading Limited потерпевшей стороной и арестовать счета ЗТМК, дабы избежать незаконной растраты средств. До решения суда НАБУ отказывалось начать расследование по данному факту, ссылаясь на "отсутствие состава преступления".

В заявлении Tolexis Trading Limited подчеркивает, что в отношении бывшего менеджмента ЗТМК антикоррупционные органы заняли полностью противоположную позицию в похожей ситуации. Продолжаются суды по Владимиру Сиваку, занимавшему должность директора ООО «ЗТМК» до мая 2020 года, которого они обвиняют в растрате денежных средств ЗТМК. При этом деньги, израсходованные Сиваком на нужды завода, не имели определенного предназначения и были внесены инвестором для пополнения уставного фонда предприятия.