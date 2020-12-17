Фото: Укравтодор придумал, как сделать движение по дорогам более безопасным

В первых числах ноября украинские автомобилисты узнали новое слово - "чокер". Это один из видов принудительного успокоения движения за счет сужения проезжей части с помощью, например, островков безопасности, пишут "Факты".

Помимо островков теперь на дорогах будут использовать бордюрные расширения обочин, вставки по оси дороги, переделывать перекрестки в кольцевые. Количество наружной рекламы вдоль дорог будет сведено к минимуму, встречные потоки максимально разделят зелеными полосами, осветят переходы и, по возможности, сами трассы.

С 1 ноября эти новые нормы, разработанные Укравтодором во главе с Александром Кубраковым, уже введены в действие. Они стали составной частью глобальной концепции под названием Vision Zero ("Нулевое видение"), миссия которой - свести смертность на дорогах к нулю.

При этом, как отмечается, воплощение Vision Zero Укравтодор начал задолго до официального принятия новых норм безопасности.

В 2020 году освещения дорог было установлено в 8 раз больше, чем в предыдущие годы (619 км), тротуаров было обустроено в пять раз больше (206 029 погонных метров), а барьерных ограждений - в два раза больше (515 019 погонных метров).

Кроме того, специальная V секция Технического совета "Укравтодора" при экспертизе проектов теперь обязательно уделяет внимание и соблюдению требований безопасности при строительстве и ремонте дорог.

Как известно, в 2020 году Укравтодор отремонтировал и построил рекордное для Украины количество дорог. По состоянию на начало декабря это 3 900 км дорог государственного значения. План до конца года - обновить 4 200 км.