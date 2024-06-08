У Криму повідомили про гучні вибухи [ Редагувати ]
Вибухи пролунали в тимчасово окупованих Балаклаві та Севастополі. Перед цим попереджали про загрозу атак ударних безпілотників. Про це повідомляє Тelegram-канали Кримський вітер , НП/Севастополь.
- О 23:30 7 червня місцеві канали з посиланням на джерела повідомили, що дрони знаходяться над акваторією Азовського моря.
- О 1:53 8 червня Кримський вітер із посиланням на передплатників повідомив про гучний вибух у Балаклаві.
Згодом з'явилася інформація про вибух, який було чути у всіх районах Севастополя.
Перед вибухом, за повідомленням каналу, було чути черги з великокаліберної зброї.
За даними джерела Кримського вітру, перший вибух стався у районі Балаклавської ТЕС.
Другий вибух у Севастополі був з боку моря та пов'язаний з атакою дрону.
Джерело повідомляє, що погано стало якомусь кораблю.
Пізніше там уточнили, що вибух у морі був у районі Стрілецької бухти.
Оновлено о 3:26. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Розвозжаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Раніше в рф заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту.
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