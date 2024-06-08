Українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину Вовчанська. Вони намагаються витісняти ворога з міста та просуватися вперед.

Про це повідомляє спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на півночі Харківської області минулої доби сталося сім бойових зіткнень. Сьогодні, 8 червня, вночі в районі міста Вовчанськ також розпочалося бойове зіткнення, станом на ранок воно ще тривало.

Волошин також зазначив, що росіяни кілька разів на день своєю авіацією скидають на північ Харківської області керовані авіаційні бомби.

"Щодо міста Вовчанська, більшість частини міста перебуває під контролем Сил оборони України. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Намагаємося просуватися вперед для звільнення всіх наших територій", - додав спікер ОСУВ "Хортиця".