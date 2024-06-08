Обстріл будинку в Полтавській області: постраждала померла у лікарні [ Редагувати ]
8 червня у лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу приватного будинку у Полтавській області днем раніше.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла", - констатував він.
За словами голови ОВА, лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.
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