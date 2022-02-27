Российские войска подорвали газопровод в Харькове [ Редактировать ]
Ночью 27 февраля Харькове, на Даниловке, российские войска подорвали газопровод. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв.
На видео виден большой взрыв.
В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.
Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похоже на него.
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