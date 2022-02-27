Ночью 27 февраля Харькове, на Даниловке, российские войска подорвали газопровод. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв.

На видео виден большой взрыв.

В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.