Ракетний удар по Києву: відомо про жертв та десятки постраждалих [ Редагувати ]
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинули щонайменше 8 осіб. Також відомо про 24 постраждалих.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.
"Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 од", - йдеться у повідомленні.
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