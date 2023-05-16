Росіяни обстріляли Нікопольський район: постраждали будинки та газогін [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали приватні будинки.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нічне затишшя перервав гуркіт ворожих снарядів. Сьогодні росіяни били по Нікопольському району з артилерії та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство.
"Є руйнування й у житловому секторі. Понівечені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще - 2 сонячні панелі. Побиті лінія електропередач та газогін", - додав Лисак.
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