Рівненщиною їздить мобільна ветеринарна клініка, яка стерилізує, вакцинує та чипує домашніх котів і собак. Після процедур господарям тварин видають міжнародний паспорт. Усі послуги безкоштовні. Завдяки партнерам з Німеччини. У такий спосіб зооволонтери хочуть зменшити кількість безпритульних тварин, яких через війну значно побільшало.

- Їдемо спасати тварин? - Звичайно. - Вперед, з Богом.

Команда мобільної клініки вирушає з Рівного у навколишні села. Нині працюють у Дядьковичах. Клініку на колесах паркують на території соцзакладу. Тут мають кілька чотирилапих пацієнтів.

- Як звати? - Напа.

Тварин фотографують, а всі дані про них вносять в спеціальний електронний реєстр.

Ольга Цимбалюк, менеджерка з реєстрації:

Ми вводимо прізвище, ім'я по батькові власника, телефончик - всі дані. Тоді ми вносимо дані тваринки самої, щоб було. І коли вже всі процедури зробляться, ми виписуємо їм паспорт, в якому є чіп, вакцина і стерилізація, яку провели з датами.

Тим часом ветеринари вже підготували операційну в автівці. Всередині - хірургічний стіл, необхідне обладнання та медичні тумби з медпрепаратами.

Холодильник, в якому зберігаються всі препарати, особливо вакцини.

У цій мобільній клініці і стерилізують котів та собак. Чотирилапих пацієнтів також лікують від паразитів, вакцинують від сказу та чипують для їх ідентифікації.

Отакий чіп. Він з голочкою вставляється підшкірно тварині.

Олена принесла на процедури собаку на кличку Напа. Чотирилапу пацієнтку ветеринари спочатку оглядають, міряють температуру, а згодом вводять наркоз.

Напуля, Напуля, Напуля, все добре, все добре. Все. Молодець. Малесенький укольчик і будеш спатки.

Пані Олена розповідає, Напа народилася на території комунального закладу. Два роки тому сюди підкинули її матір.

Олена Володько, працівниця комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Дядьковицької сільської ради:

Маму я вже стерилізувала ще рік назад, а це доціна черга прийшла. З мамою все гаразд - це активна собака, охороняє територію. Собака дуже шикарна.

Яка ти гарна, Напа. У фіолетовому костюмчику. Моя дорогенька, моя дівчинко.

Стерилізація, кажуть ветеринари, не лише дозволяє запобігти неконтрольованому розмноженню тварин, а й зменшує ризик появи у них тяжких захворювань.

Дана Зейкан, ветеринарка:

Гормональні таблетки - це зло, я б його взагалі в продаж заборонила. Воно викликає рак і дуже багато запалень. Через що найкращий вихід - це стерилізація.

Увесь комплекс медичних послуг у цій мобільній клініці для тварин - безкоштовний. Його реалізують в рамках проєкту, який фінансують партнери з Німеччини. За майже рік роботи клініка на колесах об'їздила десятки сіл. Її пацієнтами вже стали понад три тисячі тварин.

Алла Лосік, керівниця проєкту "Мобільна ветеринарна клініка":

Це проєкт перший в Україні, який спрямований на стерилізацію домашніх тварин. Ми боремося з причиною появи безпритульних тварин. Достатньо високі стали ці послуги зі стерилізації тварин і, на жаль, люди, неспроможні їх оплатити, якщо ми говоримо про села. Плюс відсутня інфраструктура ветеринарних клінік.

Проєкт розрахований на три роки. За цей час команда мобільної клініки планує відвідати усі громади навколо Рівного і завершити процес в обласному центрі, де врешті і опиняються покинуті власниками тварини.