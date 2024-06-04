Перші дні літа, а відтак сезон турпоїздок за кордон - стартував. До прикладу, лише на міжнародному пункті пропуску Порубне - кількість туристичних автобусів, що перетинають кордон за добу, сягає близько сотні. І це тільки перші дні червня, кажуть прикордонники. Далі буде ще більше. Ольга Лучек поїхала на кордон з Румунією. Отже, з якими проблемами туристи стикаються найчастіше? Про що варто пам'ятати і яких правил дотримуватися під час перетину державного рубежу? Дивіться далі.

Перший пішов, а за ним одразу й другий. Туристичні автобуси розпочинають сезон своїх гарячих поїздок. Петро понад 20 років возить мандрівників. Нині їде в Грецію. І кордон, каже, перетинати стало складніше.

Петро, водій:

Більш детально вивчають всі документи, в принципі їздимо, все нормально, хлопці працюють, входять у наше становище, ми - в їхнє.

Петро зізнається, іноді доводиться годинами простоювати на кордоні через протерміновані документи у подорожніх або ж не повний пакет дозволів на виїзд.

Петро, водій:

Якщо хтось забув, то вийшов і поїхав на потязі додому, і таке буває. Головне - вдома все перевіряти.

Цього разу всі пасажири кордон перетинають без проблем. Але попереду ще 30 годин в дорозі.

Петро, водій:

Ще румунський зараз будемо проходити, потім румуно-болгарський, потім болгарсько-грецький.

Наталія - з Харкова. Це її перша подорож за час великої війни.

Наталія, туристка:

Я працюю волонтером в благодійній організації. Останнім часом дуже складні такі події в нас відбуваються, можливо, навіть прийдеться евакуюватися, але поки оптимістично настроєні для того, щоб цього не відбулося.

Охочих подорожувати чимало. У цій машині зайняті всі 50 місць. Загалом щодоби тут перетинають кордон майже 70 туристичних автобусів.

Вадим Гуцуляк, начальник третьої групи інспекторів прикордонного контролю:

Пасажиро-транспортний потік збільшився, не в значній кількості, але роботи нам прибавилося. Бачимо, що більше виїжджають автобусів з дітьми на відпочинок або тури по Європі. І також багато людей просто виїжджають на відпочинок за кордон.

Минулого туристичного сезону кількість автобусів за добу на цьому КПП сягала півтори сотні. Хоча його проєктна спроможність розрахована максимум на вісімдесят автобусів. Прикордонники припускають, через 2-3 тижні охочих подорожувати буде значно більше, а тому радять користуватися й іншими пунктами пропуску.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону: