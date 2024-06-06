У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про те, з яких напрямків ворог тисне найбільше.

Наразі Покровський напрямок залишається найбільш гарячішим, там тільки за минулий тиждень відбулось майже 220 атак, за минулу добу тільки 32. Уже на ранок сьогодні тривають бої, 4 атаки було відбито і шість бойових зіткнень ще тривають.

"Нараз Сили оборони завдають окупантам вогневе ураження, намагаються протистояти противнику, звісно ж він там тисне на тому напрямку. Основні зусилля російських військ зосереджуються у впевненому намаганні прорвати нашу оборону і розвинути у майбутньому наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селідове", - додав він.