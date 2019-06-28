В Луганской области жестокие родители посадили на цепь ребенка. Соответствующую информацию опубликовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганщины совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 г.р., и ее мужа, 1982 г. р., работает механизатором. Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г.р., был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение". Без комментариев", - написал заместитель главы Нацполиции.

Раньше сообщалось о том, что в Ривненской области 11-летний мальчик выстрелил себе в ногу из пневматической винтовки. А также под Житомиром утонул 10-летний ребенок.