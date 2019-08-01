Рейтинг депутатов филантропов предыдущей Рады возглавил Хомутынник - СМИ [ Редактировать ]
В тройку парламентариев-филантропов вошли глава депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник, депутат от БПП Глеб Загорий и народный депутат Аркадий Корнацкий.
Об этом сообщает сайт "Фокус", ссылаясь на исследование Центра политического консалтинга, который составил рейтинг парламентариев, которые задекларировали самые большие суммы, потраченные на благотворительность.
"Может быть, кому-то результаты анализа деклараций по выявлению главных благотворителей Верховной Рады покажутся неожиданными, но факты остаются фактами: депутаты жертвуют деньги на благотворительность, и жертвуют немало. Возможно, другие парламентарии также не жалеют собственных капиталов на благие цели, просто не считают нужным указывать это в декларации", – сказал руководитель Центра политического консалтинга Денис Денисенко.
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