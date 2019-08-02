Под Николаевом из реки достали труп с веревкой и камнем на шее [ Редактировать ]
Под Николаевом из реки достали труп женщины с веревкой и камнем на шее, передает "УНН".
Предварительно известно, что женщине было примерно 40 лет. По словам эксперта, погибшая могла находиться в воде больше недели.
Сообщается, что женщина умерла в результате насильственной смерти: на ее туловище правоохранители обнаружили веревку с камнем.
По делу начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что в Хорватии зверски убили семью из шести человек.
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