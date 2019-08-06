Закрытые или полуразрушенные ФАПы и больницы, работающий на четверть ставки медперсонал, тотальное отсутствие медицинских препаратов, необходимых для спасения больных, медаппаратура прошлого века - так выглядит "реформированная" тандемом Супрун - Линчевский система украинского здравоохранения.

Пока врачи, эксперты, представители пациентских организаций бьют в набат, требуя от новой власти дать оценку деятельности и. о. министра (деятельности, которую украинцы иначе как геноцидом уже и не называют), Супрун под занавес своей феерической карьеры бросилась спасать украинскую медицину… протоколами американского образца.

Новый клинический протокол экстренной медицинской помощи (утвержден приказом Минздрава 05.06.2019 № 1269) настолько "унифицирован" под американские стандарты, что украинцам - в случае отравления - предлагается звонить по единому национальному номеру в… США.

Увы, это не шутка. С Новым клиническим протоколом каждый желающий может ознакомиться на сайте Минздрава и в полной мере оценить степень скудоумия ставленницы США и членов ее архинепрофессиональной команды.

Как можно было убедиться за последние годы, клинический идиотизм Супрун - Линчевского профилактике не поддается и терапевтическими методами не лечится. Тут нужны решительные, радикальные действия: расследование всех коррупционных афер Супрун и Ко и привлечение ее к ответственности за все преступления, совершенные против украинского народа.