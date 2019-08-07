Снижение коммунальных тарифов - один из ключевых шагов для преодоления бедности. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" во вторник, 6 июля.

Он подчеркнул, что тарифы на услуги ЖКХ обязательно должны быть снижены. "Бедность, которая охватила страну, является, в том числе, следствием тарифного геноцида, устроенного предыдущей властью. Реализация наших договоренностей с Россией позволит снизить коммунальные тарифы даже в отопительный сезон", - сказал политик.

"Это ключевое, что нужно сделать, чтобы вывести людей из той тотальной бедности, в которую их загнал уходящий режим", - акцентировал Юрий Бойко.

Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком с руководством России, стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3800 грн. за тысячу кубометров.