Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Еврокопарламента в Twitter.
Голосование проходило в Страсбурге. Свой голос "за" отдал 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали "против".
Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря.
Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов. По словам фон дер Ляйен, среди приоритетов новой комиссии является зеленая энергетика, диджитализация, культура и образование.
В список нового состава входят 27 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине деньги на реформу.
по теме
Жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника
У київській багатоповерхівці між мешканцями розгорівся конфлікт через тріщини у стінах - розломи утворилися з обох сторін будівлі, від 14 до 3 поверху
Медикам и учителям дадут 200 млн
В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины на заседании выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям
Мешканці київської багатоповерхівки запровадили у будинку енергоефективні технології
З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ
Три знака зодиака "схватят удачу за хвост" в последние дни осени
В конце осени некоторых знаков зодиака ждет невероятный шанс сорвать джекпот удачи
В Украине введут новую систему оплаты газа
Правительство намерено внедрить фиксированную страховую цену на газ