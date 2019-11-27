В среду, 27 ноября, Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Еврокопарламента в Twitter.

Голосование проходило в Страсбурге. Свой голос "за" отдал 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали "против".

Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря.

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Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов. По словам фон дер Ляйен, среди приоритетов новой комиссии является зеленая энергетика, диджитализация, культура и образование.

В список нового состава входят 27 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине деньги на реформу.