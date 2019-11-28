"Оппозиционная платформа - За жизнь" не допустит принятия во втором чтении провластной редакции закона о рынке земли. Об этом во время встречи с работниками сельхозпредприятия "Благодатное" (Змиевской р-н Харьковской обл.) заявил Сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Люди не понимают, как можно сейчас открывать рынок земли. Для работников сельхозпредприятия это очень болезненный вопрос. Вот уже несколько лет они не могут получить свои паи, хотя все документы давно готовы.

"Два года лежат бумаги в Госгеокадастре. Мы уже в этом году и президенту жаловались. Нас отфутболивают опять в Госгеокадастр", - рассказал заместитель директора предприятия .

Юрий Бойко отметил, что такие истории практически в каждом регионе.

"Как пошли слухи о принятии этого закона ( об открытии рынка земли сельхозназначения - ред.) ситуация очень обострилась. Все люди в шоке. Фермеры в шоке, потому что не смогут конкурировать с холдингами. Это колоссальная политическая и социальная провокация - допустить продажу 200 тыс. га земли в одни руки. 10 000 фермеров, работающих сейчас в Украине, могут потерять арендуемые участки. А это сократит и рабочие места, и социальную сферу на селе. Этого нельзя допустить. Мы выступаем категорически против, мы будем блокировать принятие этого закона в том виде, в котором он предлагается", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, открытию рынка земли должны предшествовать консультации с теми, кто на ней работает, а это фермеры, аграрии, проведена распаёвка земель, каждый должен получить свой пай, составлен полный Земельный кадастр и обязательно должен пройти референдум по этому важному вопросу.

«В начале должны быть учтены интересы и предложения украинских фермеров, тех, кто работает на земле, тех, кто живет в селах, и только тогда, осознанно, после референдума, принимать этот закон», - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует распаевать государственную землю сельхозназначения между гражданами, которые её ещё не получили и провести всеукраинский референдум, и только после этого открывать рынок земли.