Четыре медицинских учреждения Николаева сегодня получили помощь от порта "Ника-тера", входящего в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа.

Медикам переданы кислородные концентраторы, многофункциональные пульсоксиметры, дезинфекторы, современное медицинское оборудование, медицинские кровати, передвижные бактерицидные облучатели, средства индивидуальной зашиты: респираторы, защитные костюмы, средства для дезинфекции, ларингоскопы

Мы стараемся достаточно оперативно реагировать на запросы николаевских медиков и закупаем необходимое медоборудование и средства защиты. Бизнес обязан помогать городам и их жителям. Это личная позиция акционера. Мы полностью защитили своих сотрудников и сейчас активно помогаем николаевцам. Медики и дальше будут чувствовать плече и поддержку бизнеса, - подчеркнул в комментарии "Подробностям" начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев.

По словам и.о. директора николаевской городской больницы №3 Александра Чеботарёва при поддержке бизнеса в Николаеве создается новый респираторный центр, который будет принимать больных коронавирусной инфекцией.

Центр создается на базе Городской больницы №3. Мы, в определенном смысле, на стадии "перезагрузки": уже провели электричество и создается кислородная линия, которая обеспечит работу аппаратов ИВЛ, обновляется мебель, устанавливаем полученные от бизнеса кровати. Мы уже обеспечены новым постельным бельем, матрасами. Одним словом, при помощи бизнеса постепенно создаются все необходимые условия для нормального пребывания пациентов на амбулаторном лечении. И мы искренне благодарны порту "Ника-тера" за такую поддержку. Они - среди первых. Их помощь - это образец для подражания, - сказал Чеботарев.

В 2019 году "Ника-Тера" стал одним из самых успешных украинских портов. Предприятие входит в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа.

Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что с момента начала эпидемии, предприятия Group DF оказали помощь 93 медицинским учреждениям в 18 областях и 71 населенном пункте Украины.