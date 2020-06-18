Порт "Ника-Тера", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, продолжает демонстрировать устойчивый рост. Сегодня пресс-служба Group DF объявила о достижении портом показателя объема перевалки 3 млн тонн в 2020 году. 3-х миллионного показателя порт достиг после отправки в Китай партии шрота подсолнечника компании KERNEL . Об этом заявил Алим Агакишиев, начальник "МСП Ника-Тера".

"Какие бы коррективы не вносил в нашу работу глобальный экономический спад, вызванный вирусом Сovid19, наши производственные показатели остались на докризисном уровне прошлого года, - прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев. - После того, как партия шрота подсолнечника, экспортируемая нашим клиентом Kernel, была успешно загружена и направлена на рынок Китая, мы достигли планового объема перевалки в 3 млн тонн".

Агакишиев детально рассказал о сделке с KERNEL, являющейся одним из крупных клиентов порта.

Загрузка судна типа Panamax "TRANSCENDEN BRIGHT" проходила в два этапа. Сначала на борт балкера было погружено 47,5 тыс. тонн шрота подсолнечника, а далее на судно было дополнительно догружено на рейде (до загружено 15,5 тыс. тонн.)

Усовершенствованная технология перевалки шрота подсолнечника в порту позволила отгружать шрот одновременно двумя погрузмашинами на двух причалах второго грузового района. При этом использовался новый современный причально-весовой комплекс.

Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что в мае 2020 года порт завершил новый этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов. В частности, было завершено строительство и современного причально-весового комплекса. Инвестиции в модернизацию грузового района №2 составили 40 млн гривен.

"Модернизация второго грузового района позволила существенно увеличить пропускную способность порта, повысив потенциал предприятия в целом", - комментирует директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке минеральных удобрений зерновых и шрота, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов, а также комплекс по перевалке наливных грузов.

По итогам первого квартала 2020 года грузооборот порта составил 1,87 млн т грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.