США готові вакцинувати населення від коронавірусу вже у грудні, якщо компанія "Пфайзер" встигне подати документи для сертифікації. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни.

Нагадаю, що цього тижня американська компанія "Пфайзер" та її німецький партнер "Байонтек" заявили, що згідно з попередніми результатами клінічних досліджень, їхній препарат ефективний на 90%. Відучора до масового щеплення готуються і у Великій Британії. ЄС також уклав угоду на постачання 300 мільйонів доз.

Водночас фахівці зауважують: вакцину "Пфайзер" треба зберігати за температури не вище мінус 70 градусів, а це може ускладнити її транспортування.