В четверг, 4 февраля, в центре Украины и на западе страны ожидается ухудшение погодных условий. Такие данные дает Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Ранее мы писали о том, сурок Тимка дал прогноз на весну. Отметим, что с пятницы, 5 февраля, в Украине снова похолодает. Температура воздуха "упадет" до -21, в некоторых регионах обещают снегопады.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

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