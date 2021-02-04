В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 4 февраля, в центре Украины и на западе страны ожидается ухудшение погодных условий. Такие данные дает Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По прогнозу синоптиков, сегодня в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Ранее мы писали о том, сурок Тимка дал прогноз на весну. Отметим, что с пятницы, 5 февраля, в Украине снова похолодает. Температура воздуха "упадет" до -21, в некоторых регионах обещают снегопады.
Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.
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