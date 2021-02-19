Марсохід буде не просто сканувати, записувати і спостерігати, а й збирати зразки ґрунту

Марсохід NASA успішно сів на Червону планету. Ровер Perseverance, що в перекладі означає "наполегливість", уже зробив свої перші фото. Посадка тривала близько семи хвилин у повністю автоматичному режимі.

Апарат оснащений спеціальним лазером для сканування органічних сполук, рентгенівським спектрометром, камерами та мікрофонами.

Очікують, що марсохід буде не просто сканувати, записувати і спостерігати, а й збирати зразки ґрунту.