Пассажиры, которые приобрели проездные документы до перенесения поездок, смогут ними свободно воспользоваться без обмена/ фото: Слово и Дело

В связи с внесением Закарпатского региона в "красную зону" карантинных ограничений и приостановкой железнодорожного сообщения, "Укрзализныця" запускает спецрейсы поездов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, началась продажа билетов на рейсы, которые соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком Украины:

358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Отмечается, что все пассажиры, которые приобрели проездные документы до перенесения поездок, смогут ними свободно воспользоваться без обмена.

Читайте также, на Закарпатье смертность от COVID-19 бьет рекорды, а больницы переполнены. С 8 марта в Закарпатье закрылись заведения общепита, магазины и торговые центры. Продолжают работать только супермаркеты и аптеки.

Кроме того, "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области в связи с тем, что регион попал в "красную" зону карантина. Ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

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