У МОЗі назвали умови для введення локдауну в Україні [ Редактировать ]
У МОЗі оприлюднили умови, за яких уся країна піде на суворий карантин. За словами міністра Максима Степанова, країна зупиниться у локдауні, якщо 50-70 відсотків усіх регіонів опиняться у "червоній" зоні.
Нині там Закарпаття, Івано-Франківщина, Буковина та Житомирщина. А серед областей, які найближчим часом можуть потрапити до червоного рівня епідбезпеки - Львівська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька та місто Київ.
Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування - посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести якісь додаткові обмеження.
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