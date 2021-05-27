Тот факт, что капитальные инвестиции в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го упали на 9,5%, свидетельствует о неумении правительства построить правильные отношения с бизнесом. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя последние данные Госстата.

"Планы по восстановлению экономики во второй половине 2021 года находятся под угрозой срыва. Капитальные инвестиции в неё в первом квартале существенно уменьшились, что объясняется одним: правительство не в состоянии создать в стране бизнес-климат, способствующий их привлечению. И это проблема, появившаяся не вчера: за два последних года объем капитальных инвестиций упал на 40%. В Украине меняются министры экономики, но не меняется сам подход к экономике: власть по-прежнему не считает её приоритетом", - заявил политик.

Народный депутат сообщил, что худшая ситуация в первом квартале 2021 года оказалась в промышленности, где капитальные инвестиции по сравнению с первым кварталом 2020-го упали на 12,4%, в строительстве (на 19,2%) и торговле (на 21,9%).

Падение произошло в 16 из 25 регионов, причём в таких областях как Донецкая, Винницкая, Волынская, Кировоградская и Одесская капитальные инвестиции обвалились на четверть и более от аналогичного периода прошлого года.

"Правительство должно отказаться от управления экономикой в ручном режиме. Бизнесу нужно дать прогнозируемую экономическую политику на годы, а еще лучше – на десятилетия. Если этого не сделать, возврата инвестиций в Украину не произойдёт никогда", – резюмировал Сергей Левочкин.