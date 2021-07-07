"Украина должна максимально реализовать потенциал торгово-экономического сотрудничества с Китаем" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Усиление торгово-экономического сотрудничества с Китаем открывает огромные возможности для украинских товаропроизводителей. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. 6 июля он принял участие в Саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий по случаю 100-летнего юбилея Компартии, который состоялся в режиме видеоконференции.
Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня товарооборот Украины с Китаем составляет 15 млрд долларов, и это ведущий торговый партнер Украины, рынок которого постоянно растет.
"У нас есть колоссальные перспективы для увеличения присутствия украинских товаров на китайском рынке, но сегодняшняя власть этого не понимает, о чем свидетельствуют провальные проекты сотрудничества с Китаем. Из-за бесхребетности и безалаберности нынешней власти наша 40-миллионная страна упускает возможность развивать свою экономику. Это недопустимо. Мы должны сделать все, чтобы развивать отношения", – акцентировал политик.
Он отметил, что увеличение поставок украинских товаров на рынок Китая обеспечит создание новых рабочих мест в нашей стране.
"С такими партнерами, как Китай, торгово-экономическое сотрудничество надо расширять. Это возможности для отечественных предприятий, новые рабочие места, развитие нашей промышленности. А то, что сегодняшняя власть зациклилась на нескольких странах и не видит глобального мира – это большое упущение. Такое положение дел нужно менять и делать все, чтобы украинская экономика получала максимальные возможности для роста", – резюмировал Юрий Бойко.
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