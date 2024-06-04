росіяни створили фільтраційні табори в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов [ Редагувати ]
Російські війська продовжують обстрілювати Вовчанськ у Харківській області, завдаючи значних руйнувань. Крім того, в тимчасово окупованій частині міста загарбники створили фільтраційні табори.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
За його словами, жителям Вовчанська вже нікуди повертатися.
Ми розуміємо, що вони (мешканці міста - ред.) зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори, - розповів Синєгубов.
За його словами, у частині Вовчанська, яку контролюють ЗСУ, залишаються до 50 жителів. Військові та поліцейські продовжують проводити евакуацію.
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