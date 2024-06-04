Дощі та спека: якої погоди очікувати 5 червня [ Редагувати ]
Завтра, 5 червня, в Україні спостерігатиметься спекотна погода до +33 градусів тепла. В певних регіонах країни очікуються короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Як зазначає синоптик, 5-го червня в Україні очікується +25+29 градусів, на сході та півдні до +30+33 градусів, у західних областях буде температура триматиметься на позначках у +22+25 градусів.
На заході, півночі та північному сході очікуються короткочасні дощі з грозами
Синоптик допускає ймовірність опадів у вигляді дощу та граду при суттєвих поривах вітру.
На решті території України без істотних опадів.
"У Києві 5-го червня пройдуть короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град", - зазначає синоптик.
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