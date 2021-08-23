В Грузии зафиксировали смерть вакцинированного человека от коронавируса. Он был привит двумя дозами.

Об этом сообщает Грузия Оnline.

В Минздраве Грузии отметили, что это не должно быть поводом для паники, поскольку такие факты в мире редки, и в большинстве случаев вакцина защищает человека от смертельного исхода.

Указано, что иногда у пациентов могут развиться несовместимые с жизнью повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, в таком случае усилия врачей могут быть безрезультатными.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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