Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это будет очень сложный разговор (между президентами Украины и России - ред.), но нужно идти к нему. Это не значит, что мы отвергаем нормандский формат, наоборот, мы сейчас активизировали работу по подготовке нового саммита в нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны и деокупации территорий", - считает Дмитрий Кулеба.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.