"Чтобы вернуть мир в Украину, нужно разблокировать Минский процесс"- Юрий Бойко [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".
"Мы давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем - то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии – то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать Минский процесс. Это подтвердили все участники, и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США", - подчеркнул Юрий Бойко.
Сопредседатель ОПЗЖ отметил, что, к сожалению, у нынешней власти отсутствует политическая воля для урегулирования конфликта на Востоке страны, и это уже привело к блокировке и Минского, и Нормандского форматов.
"Сейчас Нормандский процесс практически заблокирован, а в Минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не "замороженный", а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями", - заявил политик.
Народный депутат добавил, что вооруженный конфликт на Донбассе можно было завершить еще в 2019 году, с приходом к власти Зе-команды. Но нынешняя власть ничего не сделала для достижения мира. Она просто обманула своих избирателей.
"Для восстановления мира и единства Украины должна быть политическая воля у руководства именно нашей страны, ведь Донбасс – украинский регион, там живут наши люди. Наши граждане терпят лишения и становятся жертвами боевых действий. Из-за непрекращающегося восьмой год конфликта страдает отечественная экономика, в страну не идут инвестиции, сохраняется высокая безработица и растет бедность. Давно необходимо было прекратить противостояние, принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями и договоренностями, достигнутыми в Нормандском формате. Нынешняя власть это сделать не может. У нашей политической силы есть политическая воля для того, чтобы урегулировать конфликт. Мы готовы вести диалог и принимать законы, которые разблокируют мирный процесс", - резюмировал Юрий Бойко.
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