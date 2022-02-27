По Буче прошла колонна российской бронетехники (видео) [ Редактировать ]
По Буче Киевской области прошла колонна российской бронетехники и машин - около 30 штук. Последнюю жители подожгли с помощью "коктейля молотова".
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