Голодные российские военные грабят магазины (видео) [ Редактировать ]
Голодные российские военные грабят магазины. В сети появилось видео оккупанты мародерствуют в городе Тростянец Сумской области.
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