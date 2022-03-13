В Рубежном и Северодонецке продолжаются обстрелы. руководитель Луганской ОВА Анна Гайда.

Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска – там повредили газопровод, в Попасной разрушили около пяти домов.

В Рубежном и Северодонецке продолжаются обстрелы. руководитель Луганской ОВА Анна Гайда.

Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска – там повредили газопровод, в Попасной разрушили около пяти домов.