Обстрел Яворовского: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 с разной степенью ранений находятся в госпитале. Об этом сообщает в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.
Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями.
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