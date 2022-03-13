В результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 с разной степенью ранений находятся в госпитале. Об этом сообщает в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.